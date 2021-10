Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Werl - Mit gestohlenem Anhänger ohne Fahrerlaubnis zum Straßenverkehrsamt

Soest (ots)

Am Donnerstag (30. September) teilte gegen Mittag eine Mitarbeiterin des Straßenverkehrsamtes der Polizei mit, dass es bei einem Kunden den Verdacht gebe, dass dieser ohne Fahrerlaubnis mit einem Wagen, inklusive Anhänger, im Straßenverkehr gefahren wäre. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte daraufhin bei dem 71-jährigen Autofahrer aus Werl fest, dass er nicht nur über keine Fahrerlaubnis mehr verfügte, sondern der mitgeführte Anhänger an dem Tag von einem Gelände der Mellinstraße in Werl entwendet wurde. Sowohl an dem Anhänger als auch dem davor befindliche Wagen, befanden sich die gleichen, ungestempelten Kennzeichen. Die Polizei stellte den Anhänger und das Zugfahrzeug sicher. Gegen den 71-Jährigen wird nun wegen Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, einer Straftat nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (reh)

