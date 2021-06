Polizei Bielefeld

POL-BI: Sommerzeit - Zeit der Einschleichdiebe

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Baumheide - In den vergangenen Jahren haben sich immer wieder Diebe in Häuser geschlichen, weil die Bewohner draußen beschäftigt waren und Türen oder Fenster nicht verriegelten. So erging es am Montagabend, 07.06.2021, auch einer Anwohnerin in Baumheide.

Die ältere Dame entschloss sich noch einmal zu einem Aufenthalt in ihrem Garten und verließ gegen 20:15 Uhr ihr Wohnhaus an der Heilbronner Straße. Als sie nach etwa 30 Minuten zum Haus zurückging, bemerkte sie sofort, dass ihre Terrassentür nicht mehr angelehnt, sondern komplett geöffnet war.

Ein Dieb war in ihr Haus geschlichen und hatte im Erdgeschoss nach Beute gesucht. Mit einem Portemonnaie, Ausweisen, Geld und Modeschmuck verschwand er unerkannt von dem Grundstück zwischen der Herfolder Straße und der Donauschwabenstraße.

Die Polizei warnt:

Wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung auch nur für einen kurzen Augenblick verlassen, dann verriegeln Sie Fenster und Türen so, wie bei längerer Abwesenheit. Sogenannte Einschleichdiebe nutzen unverschlossene Eingänge, um möglichst schnell und unerkannt an Ihre Wertsachen zu kommen. Oft nehmen selbst anwesende Mitbewohner oder Familienangehörige die geschickten Diebe im Haus gar nicht wahr.

Damit Sie kein Opfer eines Einschleichdiebs werden, verschließen Sie bei Ihrem nächsten Gang in die Garage, zur Mülltonne oder in den Garten Ihre Fenster und Türen!

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell