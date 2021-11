Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Nur ein Feierabendbier...

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

... will ein 39-jähriger Fahrzeugführer getrunken haben, der heute (24.11.2021) gegen 16 Uhr vor der Polizeidienststelle in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 0,66 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 39-Jährigen untersagt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrzeugschlüssel wurde an die Halterin übergeben. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Verkehrsteilnehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss nun mit einer Geldbuße von 500 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell