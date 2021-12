POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Kupferzell: Jagdwilderei - Zeugen gesucht

Ein erschossenes Reh wurde am Samstag bei Kupferzell im dortigen Waldgebiet aufgefunden. Bei Wald- und Baumfällarbeiten entdeckten Zeugen gegen 10.30 Uhr in Goggenbach im Gewann Buchwald östlich der Kreisstraße 2366 ein totes Reh. Weitere Abklärungen ergaben, dass dieses nicht durch einen zur Jagdausübung Berechtigten getötet wurde, weshalb der Verdacht der Jagdwilderei besteht. Eine Untersuchung des Tieres und eine Absuche des Geländes erfolgte. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nun Zeugen, die am vergangenen Freitag und Samstag verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tötung des Tieres machen konnten oder Hinweise zu einer Schussabgabe geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 7400 zu melden.

Öhringen: Handydiebin mit Suchfunktion ermittelt

Eine 22-Jährige erhielt mit Hilfe der Polizei und der Suchfunktion ihres Mobiltelefons dieses nach einem Diebstahl am Sonntag in Öhringen wieder zurück. Das Handy wurde der jungen Frau in einem Lokal in der Bismarckstraße entwendet, was sie gegen 1.30 Uhr bemerkte. Als das Gerät nach einer Absuche nicht aufgefunden werden konnte, wurde die Polizei informiert. Mittels einer Suchfunktion konnte das Mobiltelefon geortet werden. Dies führte die Beamten zu einem Gebäude in Cappel. Dort hörte man vor dem Haus bereits das Klingeln des Telefons. Die Wohnung aus der der Ton kam, konnte lokalisiert und die Diebin sowie das Handy aufgefunden werden. Ein Alkoholtest bei der 58-Jähirgen ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen des Diebstahls rechnen.

Öhringen: Hoher Schaden nach Überholmanöver

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Samstagabend bei Öhringen. Ein 61-jähriger Audi-Fahrer war gegen 20.45 Uhr auf der Landesstraße 1036 unterwegs und wollte in einer einsehbaren Rechtskurve ein anderes Fahrzeug überholen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen den rechten Randstein. Anschließend kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw kam an einem Hang zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt und am Audi entstand ein Totalschaden von rund 60.000 Euro.

Bretzfeld-Schwabbach: Schwere Brandverletzungen

Ein 30-Jähriger erlitt am Sonntag in Bretzfeld-Schwabbach schwere Brandverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Vermutlich aufgrund eines Unfalls wurde der Mann gegen 2.40 Uhr in der Felix-Wankel-Straße durch eine Stichflamme verletzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden und auch Sachschaden entstand nicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

