Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt-Schaephuysen - Einbrecher durchsuchen Haus

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Sonntag (21.11.2021) drangen unbekannte Täter in der Zeit von 13:40 Uhr bis 20:20 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus an der Straße Saelhuysen ein.

Die Diebe durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell