Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht

Gelber Fiat 500 beschädigt

Rees-Haldern (ots)

Am Donnerstag (18. November 2021) zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen gelben Fiat 500. Über dem rechten Hinterrad wurden Lackkratzer und eine Delle festgestellt. Der Unfall kann entweder auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Bahnhofstraße in Haldern oder auf dem Parkplatz eines Schnäppchenmarktes an der Rauhe Straße in Rees stattgefunden haben. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 - 7830. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell