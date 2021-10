Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl

Rheinbreitbach (ots)

Die 55-jährige Geschädigte aus Rheinbreitbach hatte am Nachmittag mehrere sogenannte Alcobond-Platten aus ihrem Pkw geladen und auf der Zuwegung zu ihrem Wohnhaus in der Straße Im Sand abgelegt. Als sie einige Zeit später die Platten ins Haus tragen wollte, stellte sie den Diebstahl von 6-7 Platten fest. Hinweise an die Polizei in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell