Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall

Eine Person leicht verletzt

Kretzhaus (ots)

Am Mittwochmittag kam es auf der L 253 in der Gemarkung Kretzhaus zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 40-jähriger Mann aus Waldbreitbach leicht verletzt wurde. Der Mann musste mit seinem Pkw an einer Engstelle verkehrsbedingt anhalten, der nachfolgende 58-jährige Pkw-Fahrer aus Windhagen übersah den stehenden Pkw und fuhr auf.

