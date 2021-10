Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tankbetrug

Unkel (ots)

Am Sonntagnachmittag tankte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer an einer Tankstelle an der B 42 in Unkel im Wert von 30 EURO und verließ ohne zu bezahlen das Tankstellengelände. Anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte die Linzer Polizei das Tatfahrzeug verifizieren, die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

