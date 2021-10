Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Dierdorf (ots)

Am Dienstag kam es im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 14:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Hachenburger Straße in Dierdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW Renault Twingo ist durch eine*n bisher unbekannte*n Verkehrsteilnehmer*in im Bereich der Beifahrerseite stark beschädigt worden. Der Schaden am Fahrzeug der Geschädigten liegt im mittleren 4-stelligen Bereich. Der / die Unfallverursacher* in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

