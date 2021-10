Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

Die Geschädigte hatte im Laufe des Montags ihren Pkw, Mitsubishi, auf dem Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung in Linz abgestellt. Als sie am Nachmittag zu ihrem Pkw kam, stellte sie eine Delle und einen Streifschaden an der Beifahrertüre fest. Aufgrund des Schadensbildes dürfte der Schaden durch die Türe eines benachbart geparkten Pkw entstanden sein. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

