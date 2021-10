Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, Fahrradfahrerin verletzt

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (07.10.) kam es gegen 07.25 Uhr auf dem Radweg hinter den Gärten der Häuser vom Föhrendamm, zwischen den Straßen Alter Kirchweg und Föhrendamm, zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Emsdettenerin fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Föhrendamm und wurde von einem männlichen Radfahrer überholt. Dabei streifte der Mann die 58-Jährige, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Der Radfahrer rief ihr noch etwas zu, fuhr jedoch weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Der Mann war mit einer dunkelgrauen Jacke sowie einer Jeanshose bekleidet. Zeugen des Verkehrsunfalles sowie der Radfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsdetten zu melden, Telefon 02572/93064415.

