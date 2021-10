Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (06.10.) kam es gegen 14.20 Uhr in Rheine auf der Rosenstraße Ecke Butterstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen Radfahrern. Ein Pedelecfahrer befuhr die Rosenstraße in Richtung Ems. An der Kreuzung Butterstraße wurde ihm durch einen von links aus der Butterstraße kommenden Radfahrer mit Hollandrad die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Radfahrer stürzten. Der etwa 30jährige Verursacher mit einer dunklen Nike Jacke und weißen Schuhen flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad in Richtung Ems, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Pedelec des Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 700 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Rheine unter der Telefonnummer 05971/9384215.

