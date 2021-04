Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen gesucht - 500EUR Schaden durch mehrere Graffitis

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Bahnhof sowie Göttinger Straße und Lange Straße, Mittwoch, 21.04.2021, Nachtzeit bis Donnerstag, 22.04.2021, 05.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (köh) - Die Polizei Northeim sucht Zeugen, die Hinweise zu bislang unbekannten Graffitisprayern geben können. Der oder die Unbekannten haben in der Nacht zu Donnerstag (22.04.21) an o.a. Örtlichkeiten auf Gehwegen sowie Fahrbahnen mehrere gelb-orangene Schriftzüge mit Bezügen zur aktuellen Pandemielage aufgebracht. Die Schmierereien konnten in Teilen durch Anwohner entfernt werden, die weitere Beseitigung erfolgt über den Bauhof. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Northeim, Tel. 05551-7005-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell