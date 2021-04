Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Ablenkungsmanöver Handtasche entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße, Mittwoch, 21.04.21, 11.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 21.04.21, gegen 11.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines in Bad Gandersheim, in der Marienstraße gelegenen Einzelhandelsgeschäftes zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 81-jährigen Bad Gandersheimerin. Nachdem die Bad Gandersheimerin nach der Erledigung ihrer Einkäufe zu ihrem Pkw zurückkehrte und ihre Einkäufe im Pkw verstaute, wurde sie von einer ihr unbekannten männlichen Person angesprochen und nach dem Weg gefragt. Der Mann war ca. 65 Jahre, ca. 165 cm groß, trug einen dunkelbraunen Mantel und eine helle Mütze. Nachdem der Mann die Geschädigte eine Zeitlang in ein Gespräch verwickelte, wurde dieses durch den Mann plötzlich beendet und er entfernte sich vom Tatort. Später stellte die Bad Gandersheimerin den Verlust ihrer auf dem Rücksitz des Pkw abgelegten Handtasche fest. Tatsachen sprechen für eine Ablenkung der Geschädigten durch die männliche, ca. 65 Jahre alte Person, während eine weitere Person die im Pkw abgelegte Handtasche entwendete. Insgesamt ist durch den Diebstahl ein Schaden in Höhe von ca. 300,- EUR entstanden. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder von Personen angesprochen wurden, auf die die oben genannte Beschreibung zutrifft, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell