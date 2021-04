Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw weggerollt

Uslar (ots)

USLAR-WIENSEN (zi.) Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin stellte ihr Fahrzeug am 21.04.21, gegen 12:00 Uhr, auf der abschüssigen Fahrbahn des Tappenberg am Fahrbahnrand ab, ohne ihn gegen Wegrollen zu sichern. Als der Pkw ins Rollen geriet, versuchte sie ihn aufzuhalten. Dabei überrollte der Pkw ihr linkes Bein und kam ca. 100 m später in einer Hecke zum Stehen. Die 30-jährige wurde mit dem RTW in die Uniklinik Göttingen gebracht.

