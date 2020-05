Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Im psychischen Ausnahmezustand

Offenburg (ots)

Weil ein Mann am Mittwochnachmittag mehrfach in einer Offenburger Klinik auffällig wurde, mussten Beamte des Polizeireviers Offenburg das Klinikpersonal unterstützen. Zunächst machte der Mann gegen 15:50 Uhr einen Polizeieinsatz nötig, weil er in der Notaufnahme randalierte und offenbar auch auf das Personal losgehen würde. Die Offenburger Beamten konnten nach deren Alarmierung den gänzlich unbekleideten Mann in der Moltkestraße antreffen und an das Klinikpersonal überstellen. Etwa eine Stunde später entwich der Mann erneut und war wieder unbekleidet im Bereich der Moltkestraße anzutreffen. Bei seiner abermaligen Überstellung an das Klinikpersonal bespuckte er einen Beamten, weshalb ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

