Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (05.10.) beobachtete ein Zeuge gegen 07.30 Uhr wie auf der Straße Am Drostenesch ein Radfahrer gegen einen geparkten Pkw fuhr. Der graue Ford Edge war am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen 10-12 Jahre alten Jungen mit blonden Haaren. Der Junge fuhr ein Fahrrad mit Fahrradkorb und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Das Fahrzeug wurde an der linken Fahrzeugseite über beide Türen beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Der Radfahrer entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zu dem Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei Steinfurt unter Telefon 02551/154115.

