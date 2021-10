Polizei Steinfurt

POL-ST: Pol-st Greven, Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche: Anrufer geben sich als Mitarbeiter eines Photovoltaik-Unternehmens aus

Steinfurt (ots)

Die Polizei warnt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche. Bei der Wache in Greven meldeten sich mehrere Geschädigte, die einen eigenartigen Anruf erhalten hatten. Eine weibliche Anruferin meldete sich unter dem Pseudonym Anna Stahl und stellte sich als Mitarbeiterin eines Privatunternehmens namens "Solarportal Deutschland" aus. Sie erkundigte sich bei den Angerufenen, ob diese Interesse an einer Photovoltaik-Anlage hätten. Als dies von den Geschädigten bejaht wurde, teilte die Frau mit, dass sie gerne zwei Mitarbeiter vorbeischicken möchte, die sich das Hausdach einmal anschauen würden. Das Gespräch verlief zunächst freundlich und die Frau klang überzeugend. Die Geschädigten wurden im Verlauf jedoch skeptisch, da ihnen einige technische Aussagen der Anruferin unseriös vorkamen. Das Gespräch wurde schließlich beendet. Einer der Geschädigten versuchte die Nummer aus dem Telefondisplay - in diesem Fall mit der Vorwahl aus Münster - zurückzurufen. Dabei stellte sich heraus, dass die Nummer nicht vergeben ist. Auch die Recherche nach dem Namen des Photovoltaik-Unternehmens lief ins Leere. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Anrufen um eine neue Betrugsmasche handelt, durch die sich Betrüger Zugang zu Häusern beziehungsweise Wohnungen verschaffen wollen. Daher appelliert die Polizei:

- Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, gehen Sie nicht auf das Gespräch ein. - Beenden Sie das Telefongespräch. - Überprüfen Sie wenn möglich, ob die Telefonnummer, von der angerufen wurde, beziehungsweise die genannte Firma tatsächlich existieren. - Kommt Ihnen ein Anruf eigenartig vor, oder gehen Sie davon aus, Opfer eines Betrugs(versuchs) geworden zu sein: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

