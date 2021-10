Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unbekannter zündet Sperrmüll an

Ibbenbüren (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag (05.10.21) an der Straße Zum Waldfriedhof in Dickenberg Sperrmüll angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Der Täter wurde von Zeugen beobachtet, wie er gegen 15.20 Uhr an dem Sperrmüll-Haufen in der Nähe des Zugangs zum Friedhof mit einem Feuerzeug hantierte. Als ein Zeuge mit seinem Auto anhielt und sich auf den Unbekannten zubewegte, flüchtete dieser in Richtung Friedhof. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, und er hatte dünnes Haar. Er trug eine blaue Jacke beziehungsweise Weste. Der Mann hinkte mit einem Bein. Die Ibbenbürener Polizei nimmt weitere Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

