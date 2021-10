Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Freitag (01.10.) gegen 19:30 Uhr, beobachteten Zeugen, wie in Ochtrup ein weißer Lieferwagen Citroen Jumper die Laurenzstraße aus Richtung Langenhorst kommend in Richtung DOC fuhr. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr, in Höhe der Hausnummer 69, kollidierte der Lieferwagen mit einem dort am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw. Es entstand erheblicher Sachschaden von etwa 16500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zu den Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter Telefon 05971/9384215.

