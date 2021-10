Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Brand in Wohnung, Gebäudeschaden, keine Verletzten

Wettringen (ots)

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Hügel ist am Montagnachmittag (04.10.21) gegen 16.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand, zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Bewohner im Haus. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand im ersten Obergeschoss zügig unter Kontrolle. Dennoch entstand ein erheblicher Gebäudeschaden. Die Schadenssumme wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Zuwege zum Einsatzort mussten während des Einsatzes komplett gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Brandfall aufgenommen.

