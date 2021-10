Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kellerbrand, kein Gebäudeschaden, niemand verletzt

Rheine (ots)

In einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Straße Gordenkamp ist es in der Nacht zu Dienstag (05.10.21) gegen 01.10 Uhr zu einem Brand gekommen. Es entstand kein Schaden am Gebäude, auch wurde niemand verletzt. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, schlugen Flammen aus dem Kellerfenster. Ersten Erkenntnissen zufolge brannten Umzugskartons. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden außerhalb des Gebäudes in Sicherheit gebracht. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Bewohner des Erdgeschosses haben kurz vor dem Brand einen lauten Knall gehört. Daher ist anzunehmen, dass das Feuer durch eine vorsätzliche Tat entstanden ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Rheine nimmt Aussagen von Zeugen entgegen, die sachdienliche Hinweise geben können: Telefon 05971/938-4215.

