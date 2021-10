Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Unbekannte Täter brechen in Café ein, Werkzeuge entwendet

Greven (ots)

Sie brachen eine Seitentür auf und gelangten so in den Innenraum des Cafés: Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (03.10.21), 16.00 Uhr, und Montag (04.10.21), 08.15 Uhr, gewaltsam in das Café Spontan an der Saerbecker Straße in der Grevener Innenstadt eingedrungen. Sie entwendeten nach Angaben der Geschädigten mehrere Arbeitsgeräte und Werkzeuge sowie Akkus und Ladekabel. Außerdem durchwühlten sie Kartons. Die Täter verließen das Lokal, das sich derzeit im Umbau befindet, in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Greven nimmt daher Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02571/9284455.

