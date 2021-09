Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht am Bergenring

Soest (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz am Bergenring kam es am Dienstag (14. September), zwischen 12.25 Uhr und 12.40 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer prallte gegen einen roten VW Caddy so stark, dass selbst die Heckscheibe zersplitterte. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne den Autonutzer oder die Polizei zu informieren. Der entstandene Sachschaden am Caddy wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell