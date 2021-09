Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Radfahrer kommt zu Fall

Geseke (ots)

Am Dienstag (14. September) befuhr gegen 19.50 Uhr ein 25-jähriger Geseker mit seinem Fahrrad ohne Helm die Störmeder Straße von Geseke kommend in Richtung Störmede. In Höhe der dortigen Brücke kam er vom Radweg ab und geriet über den Bordstein, stürzte und verletzte sich hierdurch leicht. Ein neben ihm fahrender 25-jähriger Radfahrer, ebenfalls aus Geseke, kam hierbei ebenfalls zu Fall, blieb jedoch unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. (reh)

