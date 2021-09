Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Lkw-Fahrer mit 1,2 Promille

Warstein (ots)

Um 08.32 Uhr hielten am Dienstagmorgen (14. September) Streifenbeamte einen Lkw-Fahrer mit seinem Gefährt im Bereich Friedrich-Harkort-Straße / Walter-Rathenau-Ring an. Bei der Kontrolle bemerkten sie den Alkoholgeruch bei dem 38-jährigen polnischen Fahrer. Ein Atemalkoholtest endete mit 1,2 Promille, der Beschlagnahme des Führerscheins und der Fahrt im Streifenwagen in ein Krankenhaus, in dem ihm eine Blutprobe entnommen wurde. (reh)

