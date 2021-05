Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb ignoriert Hausverbot

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - Bereits am Freitag, 23.04.2021, versuchte sich ein Mann über die Anweisung eines Supermarktes hinwegzusetzen und wurde bei einem Diebstahl von Spirituosen erwischt.

Gegen 15:00 Uhr hielt sich ein 44-jähriger Bielefelder in einem Supermarkt an der Kurze Straße auf, obwohl er eigentlich gar nicht das Geschäft betreten durfte. Gegen ihn hatten Verantwortliche des Markts bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot wegen Ladendiebstahls ausgesprochen. Nun fiel der polizeibekannte 44-Jährige mit einer Flasche Kräuterlikör auf, die er nicht bezahlen wollte. Der Ladendieb wurde erneut angezeigt - die Flasche Alkohol blieb in dem Supermarkt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell