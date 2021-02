Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfallflucht; Brand in Transformatorenhaus; Rinderkoppel beschädigt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem noch unbekannten Fahrzeug, dessen Fahrer am Mittwochmorgen in der Hertfelderstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, sucht das Polizeirevier Esslingen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der gesuchte Fahrer zwischen 6.50 Uhr und neun Uhr auf der Hertfelderstraße unterwegs, als er mit seinem Wagen zu weit nach rechts kam. Dort knallte er mit so großer Wucht ins Heck eines in Höhe der Hausnummer Neun geparkten VW Tiguan, dass dieser noch auf einen davor geparkten VW Golf aufgeschoben wurde. Ohne sich um den angerichteten Schaden von geschätzten 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung. Möglicherweise könnte sich der Unfall gegen sieben Uhr ereignet haben, da Anwohner zu dieser Zeit einen dumpfen Knall wahrgenommen hatten. Das gesuchte Fahrzeug dürfte an der rechten Fahrzeugfront erhebliche Unfallschäden aufweisen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330. (cw)

Holzmaden (ES): Stromausfall nach Brand in Transformatorenhaus

Ein Kurzschluss im Bereich eines Niederspannungsverteilers dürfte ersten Ermittlungen zufolge möglicherweise die Ursache für den Brand in einem Transformatorenhaus am Mittwochmittag, gegen 12.50 Uhr, in der Bahnhofstraße gewesen sein. Die Feuerwehr, die mit 29 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der vorsorglich mit zwei Fahrzeugen angefahren war, nicht zum Einsatz kommen musste. In der Folge des Brandes kam es zu Überspannungsschäden in umliegenden Gebäuden sowie zu einem Stromausfall in Teilen von Holzmaden und Weilheim. Mitarbeiter des Energieversorgers sind zur Schadensbehebung vor Ort. Der entstandene Sachschaden an dem Verteiler und dem Transformatorenhaus wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Gefährliche Sachbeschädigung in Kilchberg (Zeugenaufruf)

Im Fall einer gefährlichen und ebenso verantwortungslosen Sachbeschädigung fahndet der Polizeiposten Tübingen-Südstadt nach einem Unbekannten, der zum wiederholten Mal die Umzäunung einer Rinderkoppel in Kilchberg mutwillig beseitigt hat. Der Täter zog zuletzt im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 17.10 Uhr, mehrere, teils mit einer metallenen Bodenhülse versehene Pfosten der Umzäunung heraus, sodass der Zaun komplett auf dem Boden lag. Die Rinderkoppel liegt unmittelbar neben der Ortsdurchfahrt (Bahnhofstraße / L 370). Glücklicherweise sind die mehrere hundert Kilogramm schweren Tiere in allen Fällen auf der Weide geblieben und nicht auf die Fahrbahn gelaufen. Zu Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern oder gar Unfällen ist es bislang noch nicht gekommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 07071/9162-0 zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell