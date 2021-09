Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Am Dienstag, um 06:40 Uhr, kam es an der Werler Landstraße in Höhe einer Tankstelle zu einem Unfall. Eine 24-jährige Frau aus Soest wollte mit ihrem BMW das Tankstellengelände nach links, in Richtung Innenstadt verlassen. Dabei übersah sie den Peugeot einer 58-jährigen Soesterin die stadtauswärts unterwegs war. Durch die Kollision wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Der BMW war so deformiert worden, dass die Feuerwehr das Fahrzeug mit Gewalt öffnen musste um die Fahrerin zu befreien. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 7500,- EUR geschätzt. Der Verkehr musste zur Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge bis etwa 08:00 Uhr über die Gegenfahrbahn geleitet werden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell