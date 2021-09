Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Blinker falsch gedeutet - zwei Leichtverletzte

Soest (ots)

Eine 51-jährige Soesterin befuhr am Dienstag (14. September), gegen 14.45 Uhr, mit ihrem Kleinkraftrad und ihrem 13-jährigem Sozius aus Soest den Riga-Ring in Richtung Ostenhellweg. Als sie circa 150 Meter vor der Kreuzung ihren rechten Blinker betätigte, um an der Kreuzung nach abzubiegen, deutete dies ein 66-jähriger Autofahrer aus Welver von einem davorliegenden Parkplatz aus falsch. Er ging davon aus, dass die Kradfahrerin auf den Parkplatz abbiegen wollte. Daraufhin fuhr er auf den Riga-Ring. Die Kradfahrerin versuchte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam hierdurch mit ihrem Sozius zu Fall. Einen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen gab es nicht. Durch den Sturz verletzten sich die 51-Jährige und das 13-jährige Kind leicht. Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden. (reh)

