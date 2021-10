Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, 80-jähriger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab, schwer verletzt

Tecklenburg (ots)

Ein 80-jähriger Autofahrer ist am Dienstag (05.10.21) auf der Osnabrücker Straße bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden. Der Mann aus Tecklenburg war mit einem grauen Mercedes Benz auf der Osnabrücker Straße in Richtung Tecklenburg unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Danebrock kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dabei wurde der 80-Jährige schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Der Straßengraben sowie ein Leitpfosten wurden durch den Unfall leicht beschädigt.

