Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Einfamilienhaus

Saerbeck (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster sind unbekannte Täter am Mittwoch (06.10.21) in ein Einfamilienhaus an der Westladbergener Straße eingestiegen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 17.00 Uhr. Die Täter durchsuchten zahlreiche Räume in dem Haus, das sich an der Westladbergener Straße auf dem Weg von Saerbeck zur B219 befindet. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags sowie eine Briefmarkensammlung. Die Polizei in Greven nimmt daher Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell