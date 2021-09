Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 37-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstag, 25. September 2021, bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Soester Straße / Am Hagenkamp schwer verletzt. Dieser befuhr gegen 05.30 Uhr die Fahrbahn der Soester Straße in Richtung Innenstadt. Ein 63-jähriger Autofahrer kam wiederum mit seinem Audi von der Straße Am Hagenkamp und beabsichtigte im besagten Einmündungsbereich nach rechts auf die Soester Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem querenden Radler. Der 37-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. (as)

