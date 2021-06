Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Geschwindigkeitsmessung in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 16. Juni 2021, führten Beamte der Polizei Nordenham in dem Zeitraum von 21:45 bis 23:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Deichgräfenstraße in Nordenham durch.

Hintergrund waren wiederholte Beschwerden über sogenannte "Autoposer".

Neben Geschwindigkeitsverstößen im Bereich eines Verwarngeldes mussten die Beamten ein Bußgeldverfahren gegen einen jungen Pkw-Fahrer einleiten, der die Deichgräfenstraße bei erlaubten 30 km/h mit vorwerfbaren 71 km/h befuhr.

Der junge Mann muss mit einem einmonatigen Fahrverbot, einem hohen Bußgeld und zwei Punkten rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell