POL-HB: Nr.: 0762 --Drogen bei Durchsuchungen in Bremen beschlagnahmt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 12.10.21

Die Polizei Bremen durchsuchte am Dienstagmorgen mehrere Wohnungen und weitere Objekte in der Hansestadt. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels, konnten unter anderem mehrere Kilogramm Marihuana beschlagnahmt werden.

In Fokus der Ermittlungen standen sechs Männer im Alter zwischen 24 und 29 Jahren. Ihnen wird das gemeinschaftliche und gewerbsmäßige Handeln mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erließ das Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für zehn Objekte. Die Einsatzkräfte fanden und beschlagnahmten in den Häusern drei Kilogramm Marihuana, kleinere Mengen an Kokain, knapp 10.000 Euro Bargeld, diverse Stichwaffen und hochwertigen Schmuck. Eine Auswertung und die weiteren komplexen Ermittlungen dauern an.

