Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand eines Überseecontainers - Wer hat etwas beobachtet?

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (19./20.09.), gegen Mitternacht, wurden Feuerwehr und Polizei zur Alexander-Schleicher-Straße gerufen. Auf einem umzäunten Firmengelände war aus ungeklärter Ursache einer von vier Überseecontainern in Brand geraten. In dem Container wurden Motorräder und Zubehör gelagert. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Feuerwehr, die auch die drei anderen Container öffnen musste, um weitere Brände auszuschließen. Wie es zum Brandausbruch kommen konnte, ermittelt nun das Kriminalkommissariat 11. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

