Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall im Kreisverkehr endet mit verletzter Radfahrerin

Korschenbroich (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte am Freitag (17.09.), gegen 14:30 Uhr, eine 37-jährige Autofahrerin, mit ihrem PKW von der Hauptstraße in den Kreisverkehr Ecke Bachstraße einzufahren, um diesen im Folgenden in Richtung Landstraße 361 wieder zu verlassen. Hierbei übersah sie möglicherweise die bereits im Kreisel befindliche 56-jährige Radfahrerin, die zuvor von der Bachstraße aus eingefahren war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin die Radlerin stürzte, gegen ein geparktes Auto stieß und sich Verletzungen zuzog, die einen Transport in ein Krankenhaus notwendig machten.

Das Verkehrskommissariat der Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell