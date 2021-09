Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffahrunfall in Korschenbroich - Polizei sperrte die L31

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (16.09.) musste die Polizei im Rhein-Kreis Neuss die Landstraße 31 zwischen der Straße "Am Trietenbroich" und "Rheydter Straße" sperren, da es dort zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam. Gegen 13:40 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein LKW ungebremst auf den Ford einer 33-Jährigen auf, die dann gegen einen vor ihr stehenden Fiat geschoben wurde. Der 19-jährige Sattelzugfahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fordfahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Der LKW sowie der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob es sich bei der Unfallursache möglicherweise um einen medizinischen Notfall gehandelt haben könnte.

