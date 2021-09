Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrskontrolle - Beamte fanden Drogen im Fahrzeuginneren

Korschenbroich (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrsüberwachung in Glehn entschlossen sich Beamte, einen grauen Daimlerchryser anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen, fuhr mit auffällig hoher Geschwindigkeit weiter und ignorierte ein Stoppzeichen. In der Straße "Auf dem Kamp" hielt das Fahrzeug an, sodass die Beamten die Insassen kontrollieren konnten. Beim Öffnen der Autotüren stellten die Polizisten einen deutlichen Cannabisgeruch fest, was sie dazu veranlasste, den Mercedes etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Polizisten bewiesen den richtigen Riecher und fanden im Fahrzeuginneren eine größere Plastiktüte mit Marihuana.

Die Beamten sahen sich anschließend mit einem Durchsuchungsbeschluss in den Wohnräumen des 21-jährigen Korschenbroichers um. Dort stellten die Polizisten eine Feinwaage sowie weitere Utensilien, die auf den Konsum von Drogen hinweisen, fest.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Anzeige wegen des nicht Befolgens der Anhaltezeichen der Polizei.

