Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte berauben 15-Jährigen - Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Neuss-Erfttal (ots)

Am Donnerstag (16.09.), gegen 20:15 Uhr, wurde die Polizei zur Straße "Am Derikumer Hof" gerufen. Zwei junge Männer hatten einen 15 Jahre alten Neusser angesprochen und ihn gebeten, Geld zu wechseln. Als ihnen der Jugendliche das Wechselgeld entgegenhielt, wurde er mehrfach geschlagen und am Boden liegend um einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag beraubt. Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos.

Täterbeschreibung:

1. Person:

männlich, 18 bis 19 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß, athletische Statur, dunkelbraune, kurze Haare. Der junge Mann war bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, einem blauen Shirt mit der Aufschrift "Prada", einer schwarzen Jogginghose der Marke Adidas und weißen Turnschuhen vom Typ Nike Air Force 1. Er trug zudem eine schwarzer FFP2-Maske.

2. Person:

männlich, etwa 25 Jahre alt, circa 188 Zentimeter groß, dunkelblonde Koteletten, bekleidet mit schwarzem Trainingsanzug mit Kapuze, schwarzen Schuhe und einer schwarzen FFP2-Maske.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell