Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fahndet nach Taschendieb - Zeugen gesucht

Neuss- Dreikönigenviertel (ots)

Am Donnerstag (16.09.), gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem Taschendiebstahl im Rosengarten. Eine 57 Jahre alte Frau aus Neuss hatte sich im Bereich des Weihers in Höhe der Nordkanalallee auf eine Bank gesetzt. Aus einer Gruppe von Jugendlichen kam eine Person auf die Frau zu, nahm ihren Rucksack und lief in Richtung Stadthalle davon. Täterbeschreibung: circa 18 bis 24 Jahre alt, klein, helle kurze Haare oder Glatze. Bekleidet war der Dieb mit einer schwarzen Jacke und einer beigen Jogginghose.

Wer Hinweise auf den Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei unter https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell