Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Gaststätte

Zeuge sieht Person flüchten

Kerken-Aldekerk (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (24. August 2021) in eine Gaststätte an der Hochstraße eingedrungen. Durch ein eingeschlagenes Fenster auf der zur Rheurdter Straße gelegenen Rückseite des Gebäudes verschafften sie sich Zutritt. Anschließend brachen die Täter zwei Geldautomaten im Gastraum auf und entwendeten die Geldkassetten samt Inhalt. Gegen kurz nach 4:00 Uhr hörte ein Zeuge ein lautes Klirren und sah beim Blick aus dem Fenster, wie eine Person zu Fuß in Richtung Bahnhof flüchtete. Die Person war dunkel gekleidet und trug einen Rucksack bei sich. Weitere Zeugenhinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell