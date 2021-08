Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung "Diebstahl eines Radladers" vom 21.8.2021, Polizei veröffentlicht Foto

Weeze (ots)

Nachdem in Weeze zwischen Donnerstagnachmittag und und Freitagvormittag ein Radlader der Marke Hanomag Typ 15F gestohlen wurde (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4999399), veröffentlicht die Kriminalpolizei nun auch ein Foto des entwendeten Fahrzeugs. An dem Radlader befindet sich kein Kennzeichen, jedoch ein 15km/h-Aufkleber. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Radladers geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

