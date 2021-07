Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Entgegenkommenden Streifenwagen gefährdet; Einbruch in Gartenhütte

Reutlingen (ots)

Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Nürnberger Straße ereignet hat. Eine 22-Jährige war gegen 6.25 Uhr mit ihrem Peugeot 107 auf der Nürnberger Straße in Richtung Esslinger Straße unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 39-Jähriger mit seinem Ford Kuga an der roten Ampel bremsen und anhalten musste. Sie krachte mit so großer Wucht mit ihrem Peugeot ins Heck des Ford, dass dieser noch auf einen davorstehenden VW Passat aufgeschoben wurde. Während die Unfallverursacherin und der Fahrer des Ford unverletzt blieben, wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Peugeot und der Ford waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an allen drei Autos wird auf insgesamt etwa 16.000 Euro geschätzt. (cw)

Neuhausen/Fildern (ES): Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Zu einem schadensträchtigen Auffahrunfall ist es am Montagabend auf der L 1209 zwischen Filderstadt und Neuhausen gekommen. Gegen 18 Uhr war eine 21 Jahre alte Frau mit ihrem Opel Corsa in Richtung Neuhausen unterwegs und krachte mit ihrem Wagen aus Unachtsamkeit ins Heck eines verkehrsbedingt stehenden VW T-Roc, der von einem 64-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Aufprall zog sich die 64-jährige Beifahrerin im VW nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst musste jedoch nicht angefordert werden. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden auf etwa 18.000 Euro belaufen. Der Opel musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Großbettlingen (ES): Beinahe frontal mit Streifenwagen kollidiert (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen 30-jährigen Mercedes-Fahrer, der am Montagnachmittag beinahe frontal mit einem Streifenwagen kollidiert ist. Gegen 14.20 Uhr war der Mann mit einer C-Klasse auf der zweispurig ausgebauten B 313 von Grafenberg kommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Im Bereich einer Kuppe mit anschließendem Kurvenbereich überholte er trotz Überholverbots einen Lkw und fuhr dazu außerdem über die durchgezogene Linie auf die Gegenfahrspur. Dort kam ihm ein Streifenwagen des Polizeireviers Nürtingen entgegen. Der fahrende Polizeibeamte musste bis zum Stillstand abbremsen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung des 30-Jährigen. Da ein vorläufiger Test den Verdacht bestätigte, musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nun Zeugen des gefährlichen Überholmanövers. Insbesondere der noch unbekannte Fahrer des Lkw wird gebeten, sich zu melden. Telefon Verkehrspolizei Esslingen: 0711/3990-420. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Montagabend auf dem Neuffenweg zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 47-Jährige war kurz nach 21 Uhr mit ihrem Ford auf dem Neuffenweg unterwegs und wollte nach rechts in einen für Anlieger freigegebenen Fuß-/ Radweg abbiegen. Dabei kollidierte sie mit der bergabwärts fahrenden, 19 Jahre alten Pedelec-Lenkerin. Diese stürzte in Anschluss zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Leicht verletzt worden ist ein Unfallbeteiligter bei einem Zusammenstoß am Montagmittag in Leinfelden. Ein 85-Jähriger war gegen 12.45 Uhr mit seinem Toyota auf der Echterdinger Straße in Richtung Ortsmitte Leinfelden unterwegs. An einem Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen Fiat und kollidierte mit dem Wagen des 60-Jährigen. Dieser erlitt durch den Zusammenprall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. (rn)

Balingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag an der Einmündung L 365/ B 463 ereignet hat. Gegen 11.45 Uhr befuhr ein 68-jähriger Lenker eines Sokda die Landesstraße in Richtung Bundesstraße. An der dortigen Einmündung bog er nach links auf die B 463 in Richtung Haigerloch ein und stieß mit dem von dort kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 61-Jährigen zusammen. Der 68-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. (rn)

Meßstetten (ZAK): Unachtsam überholt

Ein riskantes Überholmanöver ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, den ein 21-Jähriger am Dienstagmorgen auf der L 433 bei Unterdigisheim verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 7.20 Uhr mit seinem Seat Leon auf der Landesstraße von Unterdigisheim in Richtung Meßstetten unterwegs. Am Ortsausgang Unterdigisheim, noch vor der Abzweigung nach Hartheim, überholte er einen vorausfahrenden Lkw Scania. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 3er BMW, der von Hartheim kommend in die L 433 eingebogen war. Dessen 30 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance mehr, zu reagieren. Es kam zur seitlich streifenden Kollision zwischen dem Seat, dem Lkw und dem entgegenkommenden BMW. Verletzt wurde zum Glück niemand. Während der Lkw unbeschädigt blieb, entstand an dem Seat und dem BMW wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro. Beide Autos mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Albstadt (ZAK): Gartenhütte aufgebrochen

Ein Unbekannter ist am vergangenen Wochenende in eine Gartenhütte im Bereich der B 463, auf Höhe des Naturschutzgebietes Eselsmühle eingebrochen. Zwischen Sonntag, neun Uhr, und Montag, zehn Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über einen Zaun Zugang zu dem Gartengrundstück. Dort drang er in die Gartenhütte ein, aus der er mehrere Werkzeuge mitgehen ließ. Anschließend machte er sich unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

