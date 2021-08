Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch/ Einbrecher verwüsten Kindergarten

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (23. August 2021) in einen Kindergarten am Neuer Steinweg ein. Auf derzeit unbekannte Weise gelangten die Einbrecher ins Gebäude und durchsuchten sämtliche Schränke. Weiterhin brachen sie gewaltsam die Tür zum Büro und stahlen ein IPad sowie eine Kamera von Canon. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der o.g. Zeit verdächtige Feststellungen gemacht haben. Sie sollen sich bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell