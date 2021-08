Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht/ Geparkter roter Opel Corsa beschädigt

Rees (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag (19. August 2021) zwischen 06.50 Uhr und 15.15 Uhr einen am Fahrbahnrand der Straße Am Damm geparkten Opel Corsa. Der Opel wurde durch den Unbekannten vorne links stark beschädigt, anschließend verließ der Fahrer unerlaubt die Unfallstelle. Die genaue Unfallstelle befand sich in Richtung Vor dem Falltor am rechten Fahrbahnrand in Höhe einer Einfahrt zu einem Mehrfamilienhaus.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

