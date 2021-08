Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl/ Rucksack aus Firmenfahrzeug gestohlen

Kleve (ots)

Aus einem an dem Bahnübergang an der Kalkarer Straße abgestellten Firmenfahrzeug, entwendeten Unbekannte am Donnerstag (20. August 2021) zwischen 07 Uhr und 12 Uhr einen Rucksack. Die Täter schlugen dazu die Seitenscheibe des VW Caddy mit einem Stein ein und flüchteten mit dem Rucksack in unbekannte Richtung. In dem Rucksack befand u.a. ein Firmenhandy vom Apple. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

