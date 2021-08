Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Winternam- Diebstahl/ Zigarettenautomat von Hausfassade demontiert und entwendet

Winternam (ots)

Unbekannte Täter demontierten einen Zigarettenautomaten von der Hausfassade einer Gaststätte in Winternam. Letztmalig zog ein Gast am Donnerstagabend noch Zigaretten, bevor der Automat in der Nacht auf Freitag (20. August 2021) entwendet wurde. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

