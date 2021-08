Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Tankstelle

Kleve-Materborn (ots)

Am Samstag 21.08.2021 um 01:35 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen einer Glastür in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Querallee. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter mehrere Schachteln Zigaretten. Unmittelbar nach der Tatausführung wurden zwei dunkel gekleidete Männer beobachtet wie sie mit zwei schwarzen Säcken in ihren Händen in Richtung Huissener Straße flüchteten.

Wer Hinweise zu den beiden flüchtigen Personen machen kann, oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell